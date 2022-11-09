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19:06, 9 ноября 2022Россия

Стало известно о решении Путина не ехать на саммит G20

Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, вместо него будет Лавров

Фото: Sonny Tumbelaka / Reuters

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезию, о чем стало известно агентству Bloomberg от собственного источника.

По данным издания, вместо Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее 9 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Кремль сообщит на днях, поедет ли Путин на саммит G20, добавив, что «обсуждаются различные форматы».

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо высказал предположение, что Путин может выступить на саммите виртуально.

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Антон Похиляк
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