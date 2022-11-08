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15:38, 8 ноября 2022Мир

Президент Индонезии допустил виртуальное присутствие Путина на G20

Президент Индонезии: Путин может присутствовать на G20 онлайн, если не приедет

Фото: Sergei Savostyanov / Reuters

Президент России Владимир Путин еще не уточнил, сможет ли приехать на саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) на следующей неделе. Об этом рассказал его индонезийский коллега и организатор саммита Джоко Видодо, добавив, что Путин мог бы присутствовать на встрече виртуально. Цитату приводит Reuters.

При этом ранее газета Financial Times со ссылкой на Видодо писала, что у того возникло впечатление, будто Путин не приедет на G20. Сейчас политик не объяснил, почему допускает присутствие Путина онлайн.

По словам пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Сергея Никифорова, лидер страны тоже думает о том, чтобы не ехать в Индонезию, а участвовать во встрече виртуально. Сам Зеленский говорил, что не поедет, если на саммите будет присутствовать Путин.

Мероприятие пройдет 15-16 ноября на острове Бали.

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Виктория Кондратьева
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