Президент Индонезии допустил виртуальное присутствие Путина на G20

Президент Индонезии: Путин может присутствовать на G20 онлайн, если не приедет

Президент России Владимир Путин еще не уточнил, сможет ли приехать на саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) на следующей неделе. Об этом рассказал его индонезийский коллега и организатор саммита Джоко Видодо, добавив, что Путин мог бы присутствовать на встрече виртуально. Цитату приводит Reuters.

При этом ранее газета Financial Times со ссылкой на Видодо писала, что у того возникло впечатление, будто Путин не приедет на G20. Сейчас политик не объяснил, почему допускает присутствие Путина онлайн.

По словам пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Сергея Никифорова, лидер страны тоже думает о том, чтобы не ехать в Индонезию, а участвовать во встрече виртуально. Сам Зеленский говорил, что не поедет, если на саммите будет присутствовать Путин.

Мероприятие пройдет 15-16 ноября на острове Бали.