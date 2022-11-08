Стало известно о планах Зеленского принять участие в саммите G20 онлайн

Офис президента Украины Зеленского сообщил о его участии в саммите G20 в онлайн-формате

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, примет участие в саммите G20 в режиме онлайн. О планах главы государства стало известно Telegram-каналу «Суспильне» от пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Ранее Зеленский заявлял, что не будет участвовать в саммите, который состоится 15-16 ноября на острове Бали, если на него приедет российский лидер Владимир Путин.

Президент Украины также требовал, чтобы Россию исключили из «Большой двадцатки», так как ей «не место» в объединении.

Сам же российский президент пока не подтвердил свое участие в саммите. При этом президент Индонезии Джоко Видодо допустил отсутствие Путина на конференции.