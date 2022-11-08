Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 8 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского принять участие в саммите G20 онлайн

Офис президента Украины Зеленского сообщил о его участии в саммите G20 в онлайн-формате

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, примет участие в саммите G20 в режиме онлайн. О планах главы государства стало известно Telegram-каналу «Суспильне» от пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Ранее Зеленский заявлял, что не будет участвовать в саммите, который состоится 15-16 ноября на острове Бали, если на него приедет российский лидер Владимир Путин.

Президент Украины также требовал, чтобы Россию исключили из «Большой двадцатки», так как ей «не место» в объединении.

Сам же российский президент пока не подтвердил свое участие в саммите. При этом президент Индонезии Джоко Видодо допустил отсутствие Путина на конференции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой
Глава Marvel назвал самый важный фильм студии
В России заявили об увеличении товарооборота с Индией более чем в два раза
Сбивший коня россиянин добил его из ружья, разделал и забрал домой
Названа главная угроза президентству Байдена
Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео
Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной
В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию
Китай стал главным торговым партнером России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.