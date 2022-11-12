ЕС уличили в желании изолировать Россию на саммите G20

The Telegraph: ЕС и Британия хотят изолировать делегацию из России на саммите G20

Евросоюз и Великобритания планируют изолировать делегацию из России на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В частности, западные страны намерены игнорировать выступления российской делегации, а также препятствовать встречам с ее главой — министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию». По словам представителя европейской внешнеполитической службы, Запад пытается работать с партнерами, чтобы «показать очень-очень-очень убедительно» мнение международного сообщества о действиях России.

ЕС хочет дать понять Москве, что любые переговоры должны проводиться на приемлемых для Украины условиях, отмечает издание. Предполагается, что содействовать изоляции России будут Италия, Германия, Испания и Франция. В то же время журналисты обращают внимание на то, что Китай, скорее всего, к изоляции не присоединится, так как Пекин и Москва «тесно сотрудничают». Европейский чиновник охарактеризовал отношения между странами как «безграничную дружбу».

При этом президент Украины Владимир Зеленский на саммит не поедет. Однако он выступит онлайн на мероприятии, посвященном влиянию событий на Украине на глобальную продовольственную безопасность.

Президент России Владимир Путин также не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что это связано с графиком Путина, которому необходимо находится в России в даты проведения саммитов.