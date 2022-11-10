В США раскрыли цели встречи Байдена и Си Цзиньпина в Индонезии

Белый дом заявил, что Байден и Си Цзиньпин поручат работать над устранением разногласий

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин дадут указания помощникам работать над устранением разногласий и углублением взаимодействия, заявил на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Представитель Белого дома раскрыл цели предстоящей 14 ноября двусторонней встречи в Индонезии. Салливан призвал не воспринимать это мероприятие так, что по его итогам будет объявлено о каких-то конкретных договоренностях.

«Скорее, лидеры дадут указания своим помощникам работать в ряде сфер. Как в тех, где у нас есть разногласия, так и в тех, где мы можем взаимодействовать», — подчеркнул он.

По словам Салливана, сторонам необходимо «разобраться с некоторыми основополагающими различиями во взглядах и перспективах на экономические вопросы».

Ранее руководитель стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о грядущем конфликте между США и КНР. Вероятной причиной войны между Китаем и Америкой может послужить война в Тайваньском проливе, считает он.