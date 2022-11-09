В США заявили о новом мировом конфликте между Вашингтоном и Пекином

Militarywatchmagazine: адмирал США Ричард заявил о новом мировом конфликте между США и КНР

Руководитель стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о грядущем новом мировом конфликте «великих держав». Он отметил, что продолжающаяся специальная военная операция России на Украине, в которой американские военные и боеприпасы играют основную роль, является своего рода «разминкой», пишет Militarywatchmagazine.

«Этот кризис на Украине, в котором мы сейчас находимся, это всего лишь разминка. Грядет большая война. И пройдет не так уж много времени, прежде чем мы подвергнемся испытаниям, которых не испытывали уже долгое время», — цитирует издание американского адмирала.

Сообщается, что такое заявление Ричард сделал в ходе выступления на ежегодном симпозиуме Лиги подводных лодок ВМС. В своей речи он выделил КНР в качестве противника конфликта.

«Мы должны сделать некоторые быстрые, фундаментальные изменения в том, как мы подходим к защите этой страны… По мере того как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая, корабль медленно тонет. Он медленно, но идет на спад, поскольку, по сути, они (власти Китая — прим. «Ленты.ру») вводят свои возможности в действие быстрее, чем мы. Поскольку эти кривые продолжаются, не будет иметь значения, насколько хорош наш операционный план или насколько хороши наши командиры, или насколько хороши наши лошади — у нас их будет недостаточно. И это очень краткосрочная проблема», — подчеркнул Ричард.

По его словам, вероятной причиной нового мирового конфликта между Китаем и Америкой может послужить война в Тайваньском проливе. По заявлениям Militarywatchmagazine, военное оснащение КНР заметно опережает США.

Отмечается, что единственная межконтинентальная баллистическая ракета класса Minuteman III является устаревшей, и, вероятно, ее выведут из эксплуатации без дальнейшей замены во избежание расходов на это.

Как пишет издание, бомбардировочный флот США также видит, что две его новые модели B-1B и B-2 в ближайшем будущем могут быть сняты с производства. Кроме того, указывается, что некоторые модели уже начали списывать из-за низких показателей готовности.

Наряду с этим Militarywatchmagazine подчеркивает превосходство Вооруженных сил Китая, который обогнал США по расходам на оборонные закупки в 2020 году и достаточно активно проводит работу по модернизации своих стратегических сил.

«Ожидается, что предстоящие китайские подводные лодки с баллистическими ракетами, использующие магнитные приводы, будут самыми малозаметными в мире среди других революционных технологий. Китай также опередил США на несколько лет в активном развертывании ракет с гиперзвуковыми планирующими двигателями, которые могут быть интегрированы в его ядерную триаду», — говорится в статье Militarywatchmagazine.