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10:18, 11 ноября 2022Мир

Китай подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите G20

В МИД Китая подтвердили, что Си Цзиньпин примет участие в саммитах G20 и АТЭС

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Также он поучаствует в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18-19 ноября в столице Таиланда Бангкоке. Планы главы государства подтвердила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также рассказали, что Си Цзиньпин планирует встретиться на полях саммитов с президентом США Джо Байденом и французским главой государства Эммануэлем Макроном. По словам Чуньин, китайский лидер проведет переговоры с президентом Сенегала Маки Саллом и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала встречу Байдена и Си Цзиньпина на «Большой двадцатке». Отмечалось, что лидеры обсудят усилия по сохранению и расширению линий связи между Вашингтоном и Пекином и управлению конкуренцией между двумя странами.

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Виктория Кондратьева
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