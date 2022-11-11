Китай подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите G20

В МИД Китая подтвердили, что Си Цзиньпин примет участие в саммитах G20 и АТЭС

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Также он поучаствует в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18-19 ноября в столице Таиланда Бангкоке. Планы главы государства подтвердила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также рассказали, что Си Цзиньпин планирует встретиться на полях саммитов с президентом США Джо Байденом и французским главой государства Эммануэлем Макроном. По словам Чуньин, китайский лидер проведет переговоры с президентом Сенегала Маки Саллом и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала встречу Байдена и Си Цзиньпина на «Большой двадцатке». Отмечалось, что лидеры обсудят усилия по сохранению и расширению линий связи между Вашингтоном и Пекином и управлению конкуренцией между двумя странами.