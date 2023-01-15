В Югре пациенты с ножницами напали на сотрудников больницы

Два случая нападения агрессивных пациентов на сотрудников больницы произошли в Югре

Два случая нападения агрессивных и нетрезвых пациентов на сотрудников Мегионской городской больницы (ХМАО) произошли в пятницу, 13 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медучреждения, расположенном в Югре.

Известно, что один из пациентов в состоянии алкогольного опьянения сломал нос охраннику в приемном покое. В то же время другой мужчина, который попал в больницу с обморожением, внезапно схватил хирургические ножницы и напал на медсестру, а также начал угрожать окружающим. Буйный посетитель учреждения не смог нанести удары из-за оказанного медиками сопротивления.

По информации издания, по факту второго нападения на медицинского работника возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина одного из соседних государств. Следственное управление Следственного комитета России (СУСК) подозревает мужчину в покушении на убийство. На данный момент подозреваемый задержан.

«Обстановка в отделении нормализовалась, оказание помощи пациентам продолжается в обычном режиме. Эти два инцидента подтверждают, что медработники в таких случаях становятся жертвами нетрезвых пациентов и посетителей и никак не защищены от их агрессивных действий», — говорится в заявлении больницы.

В октябре 2022 года россиянин напал с ножом на врача за прекращение романа по переписке. По версии следствия, подозреваемый длительное время переписывался с женщиной, однако она решила прекратить общение. Тогда ее знакомый приехал в Хабаровск, чтобы встретиться с ней и возобновить интернет-роман. Пара встретилась 11 октября на улице Льва Толстого у детской поликлиники, где женщина работает педиатром, уточнили в хабаровской прокуратуре. Во время разговора россиянин нанес ей несколько ударов ножом. Женщину госпитализировали, медики оказывает ей помощь.