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21:21, 15 января 2023Путешествия

Названа причина отказов россиянам во въезде в Мексику

Консул Трояновский: россиянам отказывают во въезде в Мексику из-за нелегальной миграции

Фото: Unsplash.com

Заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Андрей Трояновский назвал причину роста отказов россиянам и гражданам других государств во въезде в страну. По его словам, это происходит из-за увеличения потока нелегальной миграции в США и использования страны в качестве транзитной зоны, передает ТАСС.

«Каких-либо признаков превышения полномочий со стороны миграционной службы или нарушения прав российских граждан мы не видим», — сообщил дипломат.

Трояновский отметил, что проблем с безопасностью также нет, поскольку россиян, находящихся в транзитном коридоре в ожидании вылета, после отказа во въезде обеспечивают всем необходимым.

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Консул добавил, что российское диппредставительство получает поименные списки тех, кого не пустили в Мексику, и контролирует ситуацию. Граждане имеют право позвонить в посольство, однако этой возможностью пользуется меньшинство, большая часть запросов исходит от других лиц, которые представляются родственниками или знакомыми и не могут объяснить цель визита в страну.

Трояновский напомнил, что для поездок в республику с гуманитарными, деловыми и туристическими целями необходимо иметь документ, подтверждающий цель поездки, обратный билет, подтверждение финансовых средств, забронированный номер в гостинице или иной вариант для размещения.

Дипломат пояснил, что виза не является гарантией для въезда, в случае отказа ответственность и расходы по возвращению туриста несет авиакомпания.

Ранее сообщалось, что супруги из России отправились в отпуск в Мексику, но вместо этого случайно попали в доминиканскую тюрьму из-за ошибки турфирмы.

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Марина Совина
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