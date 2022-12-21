Российские туристы случайно попали в доминиканскую тюрьму и засудили турфирму

Пара из России попала в доминиканскую тюрьму вместо Мексики из-за ошибки турфирмы

Супруги из России отправились в отпуск в Мексику, но вместо этого случайно попали в доминиканскую тюрьму. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, они приобрели тур в московской турфирме, в рамках которого должны были провести два дня в Доминиканской Республике, а оттуда отправиться в мексиканский город Канкун. Общая стоимость тура составила 204 тысячи рублей.

При въезде в Мексику сотрудники погранслужбы страны отказали туристам в пропуске из-за ошибки в документах. У супругов якобы не было оформлено разрешение на въезд. Первым же рейсом путешественников отправили обратно в Доминикану, где они были задержаны таможенниками. У них изъяли личные вещи и телефоны и отпустили лишь через несколько часов.

Мужчина обратился за помощью к хозяйке турагентства, попросив вернуть все средства за отпуск, который так и не состоялся. Однако та отказалась, заметив, что с ее стороны все договоренности были выполнены, а бумаги заполнены правильно. Агент рекомендовала туристам повторно попытаться въехать в Мексику, пообещав, что теперь проблем не возникнет.

Купив новые билеты, супруги снова полетели в Мексику, но после приземления были задержаны и помещены в комнату без личных вещей на сутки. После этого их выслали обратно в Доминикану, где россияне в очередной раз были задержаны и попали в миграционную тюрьму. Им пришлось провести двое суток на бетонном полу без еды и воды. Как только туристам вернули телефоны, они связались с турагентом, однако женщина заявила, что у нее нет времени этим заниматься, и положила трубку.

Отмечается, что после этого семейная пара обратилась в российское консульство в Доминикане. Благодаря помощи консула их отпустили, предоставив два дня на то, чтобы покинуть страну. Супруги снова позвонили своему агенту и после долгих разбирательств она согласилась купить им билеты до России. После путешествия они отправились в турфирму и потребовали возврата денег, на что хозяйка ответила: «Обращайся куда хочешь и к кому хочешь, дурачок».

Турист обратился в суд, который вынес решение в пользу потерпевшей стороны. Турагента обвинили в нарушении Закона «О защите прав потребителей» и потребовали выплатить истцам 672 000 рублей. Из этой суммы 209 тысяч рублей — штраф, 204 тысячи рублей — неустойка за нарушение сроков возврата, а оставшиеся деньги — за расходы на юриста и моральную компенсацию.

Ранее в ноябре более 80 британских туристов подали в суд на отель в Кабо-Верде после массового отравления во время отпуска. Отдыхающие жаловались на сильное недомогание и диарею, многие из них продолжили лечение даже после возвращения домой.