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23:30, 15 января 2023Мир

Президент Хорватии назвал цель США и НАТО на Украине

Президент Хорватии Миланович заявил, что США с помощью Украины ведут войну против России
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress.com

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал цель США и НАТО на Украине. Он заявил, что с помощью украинцев Вашингтон и Североатлантический альянс ведут прокси-войну против России, передает газета Istra24.

Глава государства также добавил, что не видит конечной цели санкций против Москвы. «План не может быть в том, чтобы убрать (президента России Владимира) Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся», — подчеркнул он.

Миланович добавил, что к рестрикциям Соединенные Штаты прибегают во время различных конфликтов. «А мы кем должны быть? Рабами Америки?», — заключил президент.

Ранее хорватский лидер публично отказался считать Украину союзником, выступив категорически против обучения украинских военных на территории республики.

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Марина Совина
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