Хорватия отказалась считать Украину союзником

Президент Хорватии Миланович заявил об отказе считать Украину союзником страны

Президент Хорватии Зоран Миланович публично отказался считать Украину союзником, выступив категорически против обучения украинских военных на территории республики. Его слова приводит RT на Балканах.

Президент ответил премьер-министру Андрею Пленковичу, выступившему с инициативой о голосовании за обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорватии. Миланович заявил, что у премьера нет никакой морали, и ему самому стоит отправиться воевать на Украину.

Президент также задался вопросом, кто виноват в «ужасной» материально-технической подготовке хорватской армии. Он поинтересовался, будут ли США защищать Хорватию так, как защищают сейчас Украину. «Украина — не союзник. Насильно ее пытаются им сделать. Цинично ей предоставили статус кандидата в ЕС. Таков нынешний ЕС. Унижение, ноль», — заключил Миланович.

Ранее в декабре парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine). Депутаты от оппозиции заявили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий руководителей стран.

Обучение в странах ЕС пройдут около 15 тысяч бойцов ВСУ. Европейские страны регулярно проводят тренировочные миссии украинских военных, а на боеприпасы для этих целей Брюссель в рамках одной только миссии EUMAM Ukraine выделил около 16 миллионов евро.