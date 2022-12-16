Хорватия отказалась участвовать в миссии ЕС по подготовке военных Украины
Парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine). Об этом сообщает Associated Press.
Депутаты от оппозиции заявили, что не хотят «становиться заложниками политических разногласий руководителей стран», и заявили, что Конституция Хорватии не предусматривает парламентского голосования по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.
Чтобы одобрить проведение миссии ЕС на территории Хорватии, парламенту требовалось набрать две трети голосов за инициативу.
Обучение в странах ЕС пройдут около 15 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Европейские страны регулярно проводят тренировочные миссии украинских военных, а на боеприпасы для этих целей Брюссель в рамках одной только миссии EUMAM Ukraine выделил около 16 миллионов евро.