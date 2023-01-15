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14:00, 15 января 2023Россия

Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ и базы ремонта РСЗО в ДНР

Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ и базы ремонта РСЗО в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по базе ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что объекты ВСУ были уничтожены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок сил Вооруженных сил (ВС) России в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).

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Помимо этого, за минувшие сутки оказались поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, а также живая сила и военная техника в 123 регионах. Российским военным удалось уничтожить пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ».

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области — в результате были уничтожены цеха, в которых производился ремонт ракетно-артиллерийского вооружения.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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