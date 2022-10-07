Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска уничтожили цеха завода для ремонта артиллерии ВСУ

Минобороны: ВКС России уничтожили цеха завода для ремонта артиллерии ВСУ под Хмельницким
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены цеха, в которых производился ремонт ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российская авиация и ракетные войска уничтожили два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
23 сентября 2022
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 6360 единиц военной автомобильной спецтехники, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), 5448 танков и других боевых бронированных машин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2164 беспилотника, 315 самолетов и 158 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство сообщало о нанесении ракетных ударов по производственным цехам завода «Мотор Сич», в которых находилось более 15 тонн боеприпасов противника, в том числе для РСЗО HIMARS. Кроме того, Вооруженные силы России атаковали склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В России отменили постановление о возбуждении дела за уклонение от мобилизации
Курс Binance Coin резко упал после кражи миллионов долларов с биржи
Мужчина обстрелял машину с ребенком на подмосковной трассе
«ВКонтакте» объявила о масштабной акции
Лидеры стран ЕС решили продолжать поддержку Украины
Ведущий Первого канала опроверг популярное заблуждение о температуре
Посол Киргизии получил ноту протеста от Таджикистана
На Гузееву подали в суд за порчу стен в соседней квартире
Минобороны России сообщило об уничтожении 100 украинских военных в ДНР
Минобороны сообщило об ударах по складам ВСУ в районе города Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.