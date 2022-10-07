Российские войска уничтожили цеха завода для ремонта артиллерии ВСУ

Минобороны: ВКС России уничтожили цеха завода для ремонта артиллерии ВСУ под Хмельницким

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены цеха, в которых производился ремонт ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российская авиация и ракетные войска уничтожили два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 6360 единиц военной автомобильной спецтехники, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), 5448 танков и других боевых бронированных машин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2164 беспилотника, 315 самолетов и 158 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство сообщало о нанесении ракетных ударов по производственным цехам завода «Мотор Сич», в которых находилось более 15 тонн боеприпасов противника, в том числе для РСЗО HIMARS. Кроме того, Вооруженные силы России атаковали склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.