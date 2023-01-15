Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

РИА Новости: число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек

Число погибших при крушении самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале увеличилось до 32 человек. Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что воздушное судно модели ATR 72, на котором находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбилось во время посадки в международном аэропорту Покхара. На данный момент власти региона закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ. Причины ЧП не раскрываются.

Ранее очевидцы также опубликовали ролик падения самолета. На размещенных кадрах видно, как судно перед падением начало крениться на бок, после чего пропало из поля зрения автора видео.

В декабре 2022 года в Армении разбился самолет общего назначения B55 (Beechcraft 55 Baron). ЧП произошло в районе села Джрабер Котайкской области. Ударившись о землю, самолет загорелся. Спасатели обнаружили два обгоревших трупа.