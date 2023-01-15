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20:23, 15 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии пройдут учения ОДКБ

СТВ: в сентябре в Белоруссии пройдут три этапа учений КСОР ОДКБ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В сентябре 2023 года в Белоруссии пройдут три этапа учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

«По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны в сентябре. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" — тыловых», — прокомментировал Муравейко.

Он напомнил, что в 2023 году Белоруссия председательствует в ОДКБ. И в Минске пройдет международная конференция по евразийской безопасности. Муравейко добавил, что в рамках мероприятия состоится широкий диалог на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ – КНР.

Ранее министерство обороны Республики Беларусь опровергло сведения о запрете на выезд для некоторых военнообязанных. Министерство пояснило, что к гражданам, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны.

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Алиса Дмитриева
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