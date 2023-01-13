Минобороны Белоруссии опровергло запрет на выезд для некоторых военнообязанных

Минобороны Белоруссии опровергло запрет на выезд военнообязанных, не прошедших проверку

Министерство обороны Белоруссии опровергло заявление военного комиссара Брестской области Олега Коновалова о том, что военнообязанным, не прошедшим проверку учетных данных, запретят выезжать из страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в Telegram.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны», — заявили в Минобороны.

Также отмечается, что лица, которые не имели возможности пройти проверку учетных данных в 2022 году, могут сделать это в любое удобное время в комиссариате по месту жительства.

Сверка данных военнообязанных проводилась в Белоруссии с середины октября по декабрь 2022 года. Позже стало известно, что части проходящих проверку гражданам выдавали мобилизационные предписания.

13 января военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что начиная с февраля непрошедших сверку военнообязанных не будут выпускать из страны. Он также отметил, что могут последовать и другие ограничения, но не объяснил, о чем именно идет речь.