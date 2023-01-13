Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 13 января 2023Бывший СССР

Минобороны Белоруссии опровергло запрет на выезд для некоторых военнообязанных

Минобороны Белоруссии опровергло запрет на выезд военнообязанных, не прошедших проверку

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии опровергло заявление военного комиссара Брестской области Олега Коновалова о том, что военнообязанным, не прошедшим проверку учетных данных, запретят выезжать из страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в Telegram.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны», — заявили в Минобороны.

Также отмечается, что лица, которые не имели возможности пройти проверку учетных данных в 2022 году, могут сделать это в любое удобное время в комиссариате по месту жительства.

Сверка данных военнообязанных проводилась в Белоруссии с середины октября по декабрь 2022 года. Позже стало известно, что части проходящих проверку гражданам выдавали мобилизационные предписания.

13 января военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что начиная с февраля непрошедших сверку военнообязанных не будут выпускать из страны. Он также отметил, что могут последовать и другие ограничения, но не объяснил, о чем именно идет речь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»
Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Полиция возбудила дело в отношении сломавшего школьнице нос россиянина
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
В Литве произошел взрыв на газопроводе
Россияне устремились на новогодних праздниках в две страны бывшего СССР
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара
Россияне охладели к покупке жилья в одной европейской стране
Модели высказали мнение о мини-юбках на женщинах после 50 лет
На Украине рассказали о разработке нового ударного дрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.