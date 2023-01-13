В Белоруссии рассказали об ограничениях на выезд для некоторых военнообязанных

Военнообязанных Белоруссии, не прошедших сверку, предупредили об ограничениях на выезд

Начиная с февраля для тех военнообязанных Белоруссии, кто «не прошел сверку», вероятно, применят ограничения на выезд из страны. Об этом заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов, пишет издание «БрестСИТИ».

По его словам, возможны и другие ограничения. Впрочем, он не уточнил, о чем идет речь.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отказывался отменить запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из республики. Глава государства объяснил, что указанные ограничения будут сняты лишь после отмены военного положения в стране.

Президент России Владимир Путин 15 ноября ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он в том числе предполагает запрет на выезд с территории страны.