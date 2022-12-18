В Белоруссии объяснили выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным

Генштаб ВС Белоруссии: мобилизационные предписания никак не ограничивают военнообязанных

В Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) Белоруссии объяснили выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным гражданам, которые проходят сверку учетных данных в военкоматах страны. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС республики Александр Шальпук.

По его словам, предписания никак не ограничивают граждан в перемещении или в чем-либо еще, лишь закрепляя их «за конкретным воинским подразделением в конкретной воинской части». При этом он подчеркнул, что появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о подготовке к военным действиям не соответствуют действительности.

«Предписания получают, во-первых, не все, а только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил», — добавил Шальпук.

Он также отметил, что в Белоруссии подходит к концу второй этап проверки учетных данных военнообязанных. «Более 85 процентов граждан Беларуси из числа военнообязанных данные мероприятия завершили», — уточнил сотрудник Генштаба.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о начале внезапной проверки боевой готовности ВС республики. При этом в ведомстве заявили, что проводимые мероприятия носят оборонительный характер.