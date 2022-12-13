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15:52, 13 декабря 2022Бывший СССР

В Минобороны Белоруссии прокомментировали проверку боеготовности армии

В МО Белоруссии заявили об оборонительном характере внезапной проверки боеготовности армии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Мероприятия начавшейся в Белоруссии внезапной проверки боеготовности армии носят оборонительный характер. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы Министерства обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил на своей странице в Twitter.

Он прокомментировал внезапную армейскую проверку, отметив, что проверка органов военного управления и воинских частей республики носит выборочный характер, а состав участников «доводится поэтапно».

О начале проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии стало известно 13 декабря. Уточнялось, что в ее рамках войскам предстоит выдвинуться в обозначенные районы, осуществить их инженерное оборудование и организовать оборону, а также навести переправы через реки Неман и Березина.

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Алевтина Запольская
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