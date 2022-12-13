В Минобороны Белоруссии прокомментировали проверку боеготовности армии

В МО Белоруссии заявили об оборонительном характере внезапной проверки боеготовности армии

Мероприятия начавшейся в Белоруссии внезапной проверки боеготовности армии носят оборонительный характер. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы Министерства обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил на своей странице в Twitter.

Он прокомментировал внезапную армейскую проверку, отметив, что проверка органов военного управления и воинских частей республики носит выборочный характер, а состав участников «доводится поэтапно».

О начале проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии стало известно 13 декабря. Уточнялось, что в ее рамках войскам предстоит выдвинуться в обозначенные районы, осуществить их инженерное оборудование и организовать оборону, а также навести переправы через реки Неман и Березина.