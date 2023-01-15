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14:13, 15 января 2023Россия

Минобороны сообщило о перехвате РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР и Запорожье

МО РФ заявило о перехвате 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР и Запорожской области

Фото: Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в Луганской народной республике (ЛНР) и Запорожской области. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что снаряды удалось перехватить в районах населенных пунктов Лисичанск и Кременная, расположенных в Луганской народной республике, а также в районах Васильевки, Подгорного и Новомихайловки, которые относятся к Запорожской области.

Кроме того, ПВО сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Никольское (ДНР) и Краснореченское (ЛНР).

Ранее президент России Владимир Путин оценил динамику проведения спецоперации. «Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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