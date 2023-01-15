Путин оценил динамику проведения спецоперации

Путин заявил, что динамика СВО положительная, она идет согласна планам

Динамика проведения специальной военной операции (СВО) является положительной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва.Кремль.Путин», его цитирует ТАСС.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — сказал глава государства.

12 января Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Это, по данным Минобороны России, стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям. В военном ведомстве допустили, что после взятия Соледара Россия сможет заблокировать и взять в котел подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске.

Ранее Путин заявил, что скорейшее завершение вооруженного конфликта на Украине является предпочтительным. При этом глава государства отметил, что интенсификация боевых действий неоправдана, так как ведет к дополнительным потерям в рядах Вооруженных сил России