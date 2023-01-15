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19:43, 15 января 2023Ценности

Девушка заказала брюки в сети и удивилась их длине во время примерки

Шотландка Кирсти Янг после заказа в сети получила брюки, длина которых равна ее росту

Кадр: @kirstyxyoung1988

Шотландка Кирсти Янг с никнеймом @kirstyxyoung1988 заказала брюки на сайте онлайн-ретейлера Pretty Little Thing и удивилась их длине при примерке. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела в сети указанные расклешенные штаны черного цвета с завышенной талией, которые, согласно описанию, соответствовали ее параметрам. Однако после получения посылки она обнаружила, что длина данного предмета гардероба равна ее росту, что впоследствии продемонстрировала на размещенных кадрах.

«Во мне 163 сантиметра, и они достают до моего подбородка. Кто будет это носить? Я в ярости», — заявила юзерша. В интервью изданию The Scottish Sun/ Янг призналась, что выбросила брюки вместе с мусором.

Ранее в январе сообщалось, что блогерша с никнеймом @cravetanna заказала наряд в сети и получила «платье для беременных». В начале видео девушка показала скриншот каталога сайта с желаемым предметом гардероба.

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Алина Гостева
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