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17:46, 15 января 2023Мир

В Буркина-Фасо боевики похитили около 60 женщин

AFP: террористы похитили около 60 местных жительниц в Буркина-Фасо

Фото: Joe Penney / Reuters

Боевики из террористических группировок похитили около 60 местных жительниц в Буркина-Фасо, расположенной в Западной Африке. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти Арбинды.

По информации издания, террористы совершили в окрестностях города два нападения на группы женщин, собиравших в лесистой местности ягоды. Известно, что инциденты произошли 12 и 13 января. На данный момент армейские подразделения и силы местной самообороны ведут поиск похищенных.

Согласно материалу, власти страны обвинили в похищении боевиков из террористических группировок. Судьба пропавших женщин все еще неизвестна.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» против исламистских группировок в африканском регионе Сахель. Франция проводила операцию с августа 2014 года для борьбы с террористическими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала логичным продолжением операции «Сервал», которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали.

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Майя Пономаренко
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