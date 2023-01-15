В Буркина-Фасо боевики похитили около 60 женщин

AFP: террористы похитили около 60 местных жительниц в Буркина-Фасо

Боевики из террористических группировок похитили около 60 местных жительниц в Буркина-Фасо, расположенной в Западной Африке. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти Арбинды.

По информации издания, террористы совершили в окрестностях города два нападения на группы женщин, собиравших в лесистой местности ягоды. Известно, что инциденты произошли 12 и 13 января. На данный момент армейские подразделения и силы местной самообороны ведут поиск похищенных.

Согласно материалу, власти страны обвинили в похищении боевиков из террористических группировок. Судьба пропавших женщин все еще неизвестна.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» против исламистских группировок в африканском регионе Сахель. Франция проводила операцию с августа 2014 года для борьбы с террористическими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала логичным продолжением операции «Сервал», которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали.