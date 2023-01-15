Британия призвала союзников ускорить поставки вооружения на Украину

Премьер Британии Сунак призвал союзников ускорить поставки вооружения на Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников ускорить поставки вооружения на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Даунинг-стрит.

«Премьер-министр призывает союзников направить [Киеву] их планируемую на 2023 год военную помощь как можно быстрее для максимального результата», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Британия передаст в ближайшее время 14 танков Challenger 2 Украине и значительно усилит свою дипломатическую активность в мире с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников.

О планах Британии отправить на Киеву партию Challenger 2 стало известно 9 января. Соединенное Королевство станет первой страной, которая ответит на просьбу Киева оснастить Украину современными западными танками.