Кинокритик Биггс осудил режиссера Гая Ричи из-за «неправильного» образа украинцев в фильме

Член американской ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса Колин Биггс в своей статье для портала That Shelf предрек шквал критики в адрес режиссера Гая Ричи из-за «неправильного» образа украинцев в кинокартине «Операция "Фортуна": Искусство побеждать».

Фильм был снят два года назад, планировалось, что он выйдет на экраны весной 2022 года. Тогда Ричи призвали изменить некоторые сцены и убрать упоминание национальности гангстеров.

«Перенос выхода фильма с 2022-го на 2023-й немного смягчил проблему, но отказ от изменения национальности головорезов вызовет критику», — отметил Биггс.

По его словам, исправить несколько сцен за год было несложно, поэтому странно, что режиссер решил этого не делать.

Летом 2022 года Daily Mail сообщал, что премьеру фильма «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» отложили, чтобы изменить в нем национальность гангстеров. Фильм должен был выйти в прокат весной 2022 года, но его сняли с проката, поскольку в нем фигурировали украинские преступники.