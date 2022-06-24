В шпионском триллере Гая Ричи изменили национальность украинских гангстеров

В новом шпионском триллере Гая Ричи изменили национальность украинских гангстеров

Премьеру нового фильма режиссера Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» отложили, чтобы изменить в нем национальность гангстеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Фильм должен был выйти в прокат весной 2022 года, но его сняли с проката, поскольку в нем фигурировали украинские преступники. Сообщается, что из боевика уже вырезали сцены с упоминанием национальности гангстеров.

Однако в трейлере, который все еще размещен на платформе YouTube, сохранилось упоминание об украинском преступном синдикате, который, по сюжету, купил смертоносное оружие.

«Украинцы? Я могу к ним внедриться», — произносит персонаж Джейсона Стейтема, наемный шпион Орсон Форчун.

Источники, близкие к создателям фильма, рассказали, что национальность гангстеров решили не указывать из-за «чувствительности зрителей к продолжающейся спецоперации на Украине».

Новый шпионский боевик Гая Ричи оценивается в 125 миллионов фунтов стерлингов (около 8,3 миллиарда рублей). В фильме, помимо Джейсона Стейтема, также снялись актеры Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт и другие. Новая дата премьеры картины пока неизвестна.

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