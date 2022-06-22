Девушка Бонда Леа Сейду начала переговоры о съемках во второй части «Дюны»

Французская актриса Леа Сейду ведет переговоры об участии в съемках второй части «Дюны»

Французская актриса Леа Сейду, известная по роли девушки Бонда, ведет переговоры с кинокомпанией Legendary о своем участии во второй части фильма «Дюны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса может сыграть роль леди Марго Фенринг, супруги одного из представителей власти на планете Арракис, служанки Сестринства и союзницы главного героя Пола Атрейдеса.

Съемки сиквела стартуют летом 2022 года в Будапеште. В основу сюжета лег роман Фрэнка Герберта «Дюна». Режиссером картины вновь выступит Дени Вильнев, который сейчас работает над сценарием в соавторстве с Джоном Спэйтсом.

Премьера фильма назначена на 20 октября 2023 года. В ленте также снимутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин и Стеллан Скарсгард. Ранее к касту присоединились Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлер.

Первая часть «Дюны» вышла на экраны 3 сентября 2021 года. Фильм собрал в мировом прокате 400,6 миллиона долларов, получил десять номинаций на премию «Оскар» и выиграл шесть статуэток.

Ранее сценарист «Дюны» раскритиковал «Оскар» за отсутствие номинации у Дени Вильнева.