Сценарист «Дюны» раскритиковал «Оскар» за отсутствие номинации у Дени Вильнева

Один из сценаристов «Дюны» Эрик Рот раскритиковал кинопремию «Оскар» за отсутствие номинации у режиссера Дени Вильнева. Об этом сообщает IndieWire.

Рот назвал смехотворным то, что кинематографист не претендует на награду. Он предположил, что создатели проектов, номинированных в категории «Лучший фильм», должны автоматически быть включены в число кандидатов на премию «Лучший режиссер». По мнению сценариста, режиссера нельзя отделить от его картины.

«"Дюна" получила девять технических номинаций. Все эти люди блестяще проявили себя в своем деле, но кто-то задал им направление. Именно он [Вильнев] определил цвета. Какой звук нужен здесь? А здесь? Какой звук у песчаного червя? Может, мы должны сделать этот звук громче диалога? Он принимает эти решения. Послушайте, он маэстро», — заявил Рот.

Номинанты на премию «Оскар» были объявлены 8 февраля. В главной категории «Лучший фильм» оказались представлены «Белфаст» Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Дюна» Дени Вильнева, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. За звание лучшего режиссера будут бороться Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Стивен Спилберг и Джейн Кэмпион.