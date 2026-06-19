Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:01, 19 июня 2026Культура

43-летняя Энн Хэтэуэй объявила о беременности

Актриса Энн Хэтэуэй сообщила, что ждет третьего ребенка
Ольга Коровина

Кадр: @annehathaway

Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» опубликовала короткое видео, на котором показала округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман сыграли свадьбу в 2012 году. В марте 2016-го у пары родился сын Джонатан. Их второй сын Джек появился на свет в ноябре 2019 года.

Ранее Хэтэуэй ответила на слухи о пластических операциях. Актриса заявила, что «не принимала никаких радикальных медицинских решений», однако не исключила подтяжку лица в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал о массированной атаке ВСУ на Москву

    В России заявили о планах ЕС создать «супергосударство» с помощью Украины

    Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

    Москвичей попросили не прятаться под деревьями

    Эксперт усомнилась во вреде маргарина

    Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей

    Президент Аргентины сделал заявление после ложной информации о смерти отца Месси

    Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

    Штурм «смотрящих» со свитой в российском регионе попал на видео

    Подростки избили цепями двух россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok