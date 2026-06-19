43-летняя Энн Хэтэуэй объявила о беременности

Актриса Энн Хэтэуэй сообщила, что ждет третьего ребенка

Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила о беременности. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» опубликовала короткое видео, на котором показала округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман сыграли свадьбу в 2012 году. В марте 2016-го у пары родился сын Джонатан. Их второй сын Джек появился на свет в ноябре 2019 года.

Ранее Хэтэуэй ответила на слухи о пластических операциях. Актриса заявила, что «не принимала никаких радикальных медицинских решений», однако не исключила подтяжку лица в будущем.