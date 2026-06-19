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18:05, 19 июня 2026Путешествия

В ходе поисков пропавшей без вести в Коста-Рике туристки обнаружили тело

NYP: В районе Коста-Рики, где пропала без вести туристка из США, обнаружено тело
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: CBS LA / YouTube

Спасатели обнаружили на туристической тропе в Коста-Рике тело, которое может принадлежать пропавшей без вести путешественнице из США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

30-летняя Эшли Филлипс, проживающая в Калифорнии, в начале июня отправилась в поход и перестала выходить на связь во время шторма, который вызвал сильные наводнения и оползни в стране Центральной Америки. В ходе поисков Филлипс в районе, где она пропала, спасатели наткнулись на женское тело в реке.

На данный момент официального подтверждения, что тело принадлежит американской туристке, нет. Однако власти Коста-Рики ранее отмечали, что девушка могла стать жертвой «несчастного случая на воде».

Уточняется, что она отправилась в одиночку в долину Диаманте ради восстанавливающего отдыха на ферме «Рай на Матери-Земле». Заповедник расположен в самом сердце тропического леса над водопадами Науяка.

Ранее прибой на глазах у отдыхающих на пляже выбросил на берег тело женщины. Трагедия произошла на популярном туристическом пляже Голд-Кост.

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