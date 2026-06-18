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20:24, 18 июня 2026Путешествия

Прибой на глазах у отдыхающих на пляже выбросил на берег тело женщины

DM: Прибой выбросил на пляж Голд-Кост в Австралии тело женщины
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rahul D'silva / Shutterstock / Fotodom

На популярном туристическом побережье в Австралии заметили в воде труп. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

18 июня около 11:30 прибой на глазах у очевидцев выбросил на пляж Голд-Кост тело женщины. Свидетели немедленно обратились в полицию, затем самостоятельно вытащили бездыханное тело на берег.

Личность женщины до сих пор не установлена. «В настоящее время полиция патрулирует пляж и проверяет, нет ли там каких-либо личных вещей женщины», — сказал исполняющий обязанности инспектора Питер Венц.

Ранее волна утащила двух уснувших на пляже в США девушек в океан. Отдыхающие задремали на узкой береговой линии и стали жертвами прибоя.

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