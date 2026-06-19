Гибель 10-летнего школьника на тренировке по боксу заинтересовала следователей

В Воронежской области во время тренировки по боксу скончался 10-летний школьник

В Воронежской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 10-летний школьник ушел из жизни во время тренировки по боксу в спорткомплексе «Ермак» города Семилуки. Отмечается, что в какой-то момент юный спортсмен упал и больше не поднялся. Все попытки медиков спасти жизнь оказались тщетными. Выяснилось, что у ребенка были проблемы с сердцем и центральной нервной системой, но медики разрешили ему тренироваться.

Ранее в Свердловской области 14-летний школьник умер после тренировки по хоккею.