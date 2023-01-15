Путин оценил состояние российской экономики

Путин назвал ситуацию в российской экономике стабильной

Ситуация в российской экономике стабильная, значительно лучше прогнозов. Так состояние экономики в программе «Москва. Кремль. Путин» оценил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Аргументируя свою точку зрения, российский лидер указал на макроэкономические показатели. Он отметил, что в ходе недавней встречи с правительством говорил о том, что в стране один из ключевых показателей — безработица — находится на историческом минимуме.

«Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению», — добавил он.

Ранее топ-менеджеры компаний и владельцы бизнеса в России предрекли конец эпохи дивидендных аристократов-олигархов в стране.