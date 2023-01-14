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16:26, 14 января 2023Мир

Топ-менеджеры предрекли конец эпохи «дивидендных аристократов»

Bloomberg: эпоха олигархов, которые жили богато на прибыль своих компаний, ушла навсегда

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стало известно о конце эпохи олигархов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на топ-менеджеров компаний и владельцов бизнеса в России.

«Эпоха "дивидендных аристократов" — олигархов, которые в последние годы богато жили за счет огромных прибылей своих компаний, — ушла навсегда», — заявил один из источников издания.

По его словам, президент РФ Владимир Путин выступает против национализации. «Но времена, когда олигархи могли пользоваться выгодами высоких цен на сырье, прошли. Военное время требует жертв от всех», — уточнил он.

Согласно информации Bloomberg, некоторые российские бизнесмены, которые уехали из страны, на данный момент пребывают в страхе из-за своих активов, поскольку боятся, что они перейдут к конкурентам. При этом отмечается, что они изучают бизнес-модели времен которые предшествовали Второй мировой войне.

Ранее депутат Государственной Думы Евгений Федоров призвал определить механизм санкций в отношении имущества уехавших россиян. По его мнению, ограничения должны затрагивать недвижимость тех граждан, которые делали антигосударственные заявления.

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Мария Винар
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