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06:26, 15 января 2023Забота о себе

Диетолог рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье

Диетолог Бережная посоветовала заменить пакетированные соки на морсы и компоты

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье. Мнением специалист поделилась с RT.

По словам Бережной, даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти плодов — пять яблок сразу не съесть, так как это большое количество простых сахаров и фруктозы. Такая доза оказывает влияние на зубы, желудок и стимулирует выброс инсулина, предупредила диетолог.

В пакетированных соках, как отмечает врач, содержатся красители, консерванты, стабилизаторы и ароматизаторы, которые негативно влияют на организм. Заменить их можно на морсы или компоты, предложила Бережная.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей.

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Юлия Мискевич
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