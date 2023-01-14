Диетолог рассказала о полезном продукте для нервной системы пожилых людей

Врач Соломатина навала индейку самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист отметил, что для нормальной работы нервной системы организму необходим достаточный уровень витаминов группы B, которые содержатся в индейке. Также в продукте есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, добавила она.

Диетолог также подчеркнула, что индейка содержит в себе много магния. По ее словам, регулярное употребление этого продукта снимает раздражительность и укрепляет нервную систему. Кроме того, в индейке содержится фосфор, который полезен для хорошего мышления.

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