В российском городе тела двух человек нашли в канализации

В СК сообщили об обнаружении тел мужчины и женщины в канализационном колодце в Обнинске

Тела двух человек нашли в канализации в Обнинске. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Калужской области, передает РИА Новости.

По данным следователей, погибшими оказались мужчина и женщина — их тела обнаружили в воскресенье, 15 января, в канализационном колодце на улице Любого в Обнинске. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В настоящее время, по данным СК, устанавливаются личности погибших и обстоятельства их гибели.

Ранее в Наро-Фоминске в Подмосковье нашли тела 42-летней матери и ее 15-летнего сына. Предварительно, россияне скончались из-за отравления угарным газом.