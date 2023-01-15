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18:29, 15 января 2023Силовые структуры

В российском городе тела двух человек нашли в канализации

В СК сообщили об обнаружении тел мужчины и женщины в канализационном колодце в Обнинске

Фото: СК РФ

Тела двух человек нашли в канализации в Обнинске. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Калужской области, передает РИА Новости.

По данным следователей, погибшими оказались мужчина и женщина — их тела обнаружили в воскресенье, 15 января, в канализационном колодце на улице Любого в Обнинске. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В настоящее время, по данным СК, устанавливаются личности погибших и обстоятельства их гибели.

Ранее в Наро-Фоминске в Подмосковье нашли тела 42-летней матери и ее 15-летнего сына. Предварительно, россияне скончались из-за отравления угарным газом.

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Анастасия Шейкина
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