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18:28, 15 января 2023Путешествия

Часто путешествующий россиянин раскрыл правила поведения в бедных странах

Автор блога на «Яндекс.Дзен» рассказал о правилах для туристов в Египте и Тунисе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Российский блогер, часто путешествующий по миру, рассказал, как туристам бороться с навязчивым сервисом в любых небогатых странах. Этим он поделился в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина объяснил, что в таких бедных арабских странах, как Египет или Тунис, туристы являются главным источником дохода для местного населения. Поэтому продавцы почти затаскивают прохожих в свои заведения, на что часто жалуются путешественники. Чтобы избежать навязчивого сервиса, автор блога порекомендовал россиянам никогда не спрашивать о цене товара, если нет намерения покупать.

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«Иначе будет очень тяжело отделаться от назойливого местного торгаша. Он будет почти заставлять вас купить данный товар, и это тоже очень щепетильный момент. Также во время покупки надо обязательно торговаться. Все арабы это любят, обсуждение цены должно быть с улыбкой и с хорошим настроением», — раскрыл еще одно правило поведения россиянин.

Кроме того, путешественник напомнил, что в бедных странах не стоит давать деньги попрошайкам на улице, так как они запомнят туриста и «будут постоянно преследовать и клянчить деньги».

Ранее в январе россиян предупредили, что средняя стоимость туров в Египет за месяц выросла на 20 процентов. Так, средний чек при бронировании тура составил 93,4 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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