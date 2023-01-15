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18:47, 15 января 2023Бывший СССР

Турция предложила свою территорию для гумкоридора между Россией и Украиной

Украинский омбудсмен: Турция предложила территорию для гумкоридора между РФ и Украиной

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Турция предложила свою территорию в качестве гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телеканала «Рада», пишет ТАСС.

«Идея турецкой стороны состоит в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с Российской Федерацией, и гражданские лица или раненые военные — мы тоже об этом говорили — как вариант, могли сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, а затем они будут возвращаться на территорию Украины», — сказал Лубинец.

По его словам, предложение Анкары в настоящее время обсуждается.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что конфликт на Украине завершится в том случае, если между Западом и Россией будет заключена «большая сделка». Калын предположил, что Россия хочет заключить новую сделку прежде всего с США. По его мнению, при ином развитии событий боевые действия на Украине могут затянуться.

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Анастасия Шейкина
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