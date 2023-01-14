В Турции назвали условие для завершения конфликта на Украине

Турция назвала сделку Запада и России условием для завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в том случае, если между Западом и Россией будет заключена «большая сделка». Такое условие назвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его комментарий приводит ТАСС в субботу, 14 января.

Калын предположил, что Россия хочет заключить новую сделку прежде всего с США. По его мнению, при ином развитии событий боевые действия на Украине могут затянуться.

«Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор. Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено. И это не то, чего мы хотим, это также одна из причин, почему мы хотим сохранить нашу своего рода нейтральную позицию здесь между двумя сторонами», — отметил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого Калын подчеркивал, что мирный план по Украине провалится без учета интересов России. По его мнению, в мире пока превалирует настрой на продолжение украинского конфликта. В таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение, убежден представитель Эрдогана.

Ранее в Анкаре сообщили, что в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта должны участвовать представители Европы и США.