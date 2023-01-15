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16:46, 15 января 2023Силовые структуры

Убивший минимум 80 человек ангарский маньяк признался в новых преступлениях

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в совершении еще двух преступлений

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ангарский маньяк Михаил Попков, который убил минимум 80 человек, признался в новых преступлениях. Об этом РИА Новости сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России (СУСК) по Иркутской области.

Осужденный на два пожизненных срока рассказал о совершении еще двух убийств. По этой причине мужчину этапировали из Мордовии в Иркутск. При этом подробности вновь открывшихся преступлений не приводятся.

Ранее Попков заявил о желании весной отправиться в зону специальной военной операции. «Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка и не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился», — сказал он и добавил, что ему еще не предлагали отправиться в зону боевых действий.

14 января 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы, 10 декабря 2018 года — еще за 56 убийств и одно покушение на убийство получил второй пожизненный срок. Он признался еще в трех убийствах, но в суде его вина не была доказана по этим эпизодам. Зимой 2020-го, находясь в колонии для пожизненно осужденных, Попков написал явку с повинной еще на два убийства.

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Майя Пономаренко
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