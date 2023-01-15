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06:31, 15 января 2023Россия

Раскрыта интенсивность ударов ВС России на запорожском направлении

Артрасчеты ВС России наносят по позициям ВСУ 25 ударов в сутки на запорожском направлении

Фото: Libkos / AP

Командир одного из артподразделений Вооруженных сил России раскрыл интенсивность ударов ВС России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские артрасчеты наносят до 25 ударов в сутки по точкам противника.

«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — заверил собеседник агентства.

Вечером в четверг, 12 января, Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Это, по данным Минобороны России, стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям.

Марина Совина
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