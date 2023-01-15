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13:38, 15 января 2023Ценности

В новой коллекции Dolce & Gabbana разглядели жилет Вассермана

В вещи из новой коллекции бренда Dolce & Gabbana разглядели жилет Анатолия Вассермана

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Новая коллекция итальянского бренда Dolce & Gabbana развеселила пользователей сети. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Антиглянец».

Известно, что показ модного дома состоялся в Милане в рамках Недели моды, которая проходит с 13 по 17 января. На размещенном снимке видно, что один из манекенщиков марки прошелся по подиуму в жилете черного цвета со множеством карманов. Администраторы канала разглядели в вещи на модели сходство со знаменитым жилетом телеведущего Анатолия Вассермана.

«[Модельеры Доменико] Дольче и [Стефано] Габбана наконец почувствовали дух времени и переосмыслили знаменитый жилет Вассермана», — говорится в публикации, набравшей более 90 тысяч просмотров за несколько часов.

В декабре 2022 года Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете. Участник телевизионных интеллектуальных игр рассказал, что на данной вещи расположены 28 карманов. При полной загрузке жилет весит более семи килограммов. «Но сейчас я ношу его гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше», — отметил он.

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Майя Пономаренко
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