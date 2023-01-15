Минобороны Великобритании опровергло данные о поставке Киеву вертолетов Apache

Минобороны Великобритании опровергло информацию о поставке Украине вертолетов Apache

Великобритания не планирует поставлять Украине военные вертолеты Apache. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.

Ранее газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны писало о планах поставок подобных военных вертолетов после того, как Великобритания передаст Киеву танки Challenger 2. На сайте газеты эти данные уже удалены.

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — сказала Хейнс.

15 января стало известно, что британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. В связи с этим Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2, сказал он, подчеркнув, что это выведет поддержку Украины Соединенным Королевством на новый уровень. Кроме того, ожидается, что вслед за Challenger 2 на Украину будет поставлено около 30 больших самоходных гаубиц AS90.