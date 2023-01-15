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16:15, 15 января 2023Россия

Кадыров показал подготовку чеченских военных к боям

Рамзан Кадыров показал видео с подготовкой чеченских военных к боям

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с подготовкой военных республики к боям. Ролик в воскресенье, 15 января, опубликован в его официальном Telegram-канале.

На кадрах, сопровождаемых музыкой и словами на чеченском языке, видны построенные рядами бойцы местных подразделений, которые получают необходимые указания для выполнения военных задач. Также на записи показаны автомобильная техника и командиры построенных воинских подразделений.

По словам Кадырова, каждый боец обеспечен современным вооружением, амуницией и техникой. «Для украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп — прим. «Ленты.ру») нет ничего страшнее, чем нарваться на военнослужащих наших спецподразделений. Это подтверждают и многочисленные свидетельства пленных разведчиков, которые оказались в руках чеченских бойцов», — заявил Рамзан Кадыров.

Ранее 14 января сообщалось, что чеченский батальон имамов отправится в зону спецоперации через две недели.

Владимир Седов
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