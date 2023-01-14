WarGonzo: чеченский батальон имамов отправится в зону СВО через две недели

В Чечне формируют батальон из имамов. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Военкор узнал, что сейчас муфтият и богословы проходят подготовку в университете спецназа в Гудермесе, а через две недели под руководством председателя Духовного управления мусульман Чеченской Республики, муфтия Салаха Межиева выдвинутся в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Пегов уточняет, что, кроме религиозной деятельности, имамы примут участие в боевых действиях.

11 января глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что участие в российской специальной военной операции на Украине приняли свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Он уточнил, что на данный момент более девяти тысяч военнослужащих находятся на передовой. Глава региона подчеркнул, что вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит у него на особом контроле, и он лично держит связь с командирами чеченских спецподразделений.

Ранее Кадыров назвал СВО на Украине джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности». По мнению главы республики, в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия», а то, что происходит на Украине, — это «война сатанизма с христианами и мусульманами».