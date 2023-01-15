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22:17, 15 января 2023Россия

Погиб вывезший раненого товарища на украинском БТР российский военный

Участник спецоперации Хусаинов, вывезший с поля боя раненого товарища, погиб
Фанис Хусаинов

Фанис Хусаинов. Фото: Фанур Шайхисламов / «ВКонтакте»

Участник спецоперации Фанис Хусаинов, который вывез с поля боя раненого товарища, погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил глава Татышлинского района Башкортостана Фанур Шайхисламов на своей странице во «ВКонтакте».

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш прославленный земляк, уроженец села Новокайпаново Фанис Хусаинов», — написал он.

Шайхисламов добавил, что прощание состоится 16 января в селе Верхние Татышлы.

В конце ноября стало известно, что участник СВО на Украине Фанис Хусаинов в одиночку вышел на спецзадание против семи бойцов ВСУ на БТР. В результате россиянин уничтожил двоих противников и взял одного в плен. Кроме того, ему удалось захватить один из украинских бронетранспортеров, на котором он и добрался до позиций союзных войск.

Марина Совина
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