Американская писательница Джонстоун назвала пиар Зеленского в США настоящим позором

Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала позором пиар-ходы, используемые средствами массовой информации в США для продвижения президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением она поделилась на официальном сайте.

«Президента Владимира Зеленскго превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании США за все время», — считает писательница.

В числе самых неклюжих пиар-ходов украинского президента в Соединенных Штатах Джонстоун назвала решение установить бюст президента Украины в американском Капитолии.

Кроме того, писательница отметила вклад американских изданий в позорный пиар Зеленского, приведя в пример фотосессию Зеленского и его супруги Елены для журнала Vogue и присуждение президенту Украины звания «Человек года» по версии журнала Time.

В июле сообщалось, что президент Украины и его жена снялись для американской версии журнала Vogue, их снимала американский фотограф Энни Лейбовиц. Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию в обществе, так, их раскритиковал конгрессмен-республиканец Лорен Боберт. По его словам, Зеленский и его супруга развлекаются, пока США направляют Украине крупную финансовую помощь.