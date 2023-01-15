Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:03, 15 января 2023Интернет и СМИ

Американская писательница назвала позором пиар Зеленского в США

Американская писательница Джонстоун назвала пиар Зеленского в США настоящим позором

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала позором пиар-ходы, используемые средствами массовой информации в США для продвижения президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением она поделилась на официальном сайте.

«Президента Владимира Зеленскго превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании США за все время», — считает писательница.

В числе самых неклюжих пиар-ходов украинского президента в Соединенных Штатах Джонстоун назвала решение установить бюст президента Украины в американском Капитолии.

Кроме того, писательница отметила вклад американских изданий в позорный пиар Зеленского, приведя в пример фотосессию Зеленского и его супруги Елены для журнала Vogue и присуждение президенту Украины звания «Человек года» по версии журнала Time.

В июле сообщалось, что президент Украины и его жена снялись для американской версии журнала Vogue, их снимала американский фотограф Энни Лейбовиц. Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию в обществе, так, их раскритиковал конгрессмен-республиканец Лорен Боберт. По его словам, Зеленский и его супруга развлекаются, пока США направляют Украине крупную финансовую помощь.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации в рамках зерновой сделки
Россияне обсудили ассортимент продуктовых ларьков в 1990-х
Русофобию назвали главным политическим инструментом Польши
Раскрыта интенсивность ударов ВС России на запорожском направлении
Диетолог рассказала о влиянии пакетированных соков на здоровье
Россиянам назвали новые способы накопить деньги
Назван адрес «дома дурака» в Москве
Американская писательница назвала позором пиар Зеленского в США
В Японии начали буксировать севший на мель эсминец «Инадзума»
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.